صنف بأجمل فيديو.. الدلوعة سما المصري ولعت النت في الحمام بالصابون .. لن تصدق ماذا فعلت به واين وضعته ..اتفرج

سما المصري (15 يوليو 1976)،[1][2] واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة مصرية [3][4][5] وممثلة ومغنية

قامت بتصوير عدد من الكليبات الغنائية كانت تحارب بها الإخوان في مصر منذ نهاية عام 2012 حيث قامت بطرح فيديو كليب «المانجا» ثم توالت أغانيها.

وتعد سما المصري مثيرة للجدل كثيرا بسبب ما تقوم بفعله علي مواقع التواصل الاجتماعي وكثيرا ما تجد انتقادات لاذعة لها بسبب ما تقوم بنشره في مواقع السوشيال ميديا.

أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .