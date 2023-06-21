بدون هدوم.. اتفرج هيفاء وهبي خرجت من الحمام عارية كما خلقها الله وأثارت جنون الشباب بحركات خادشة للحياء!

أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور جريئة للفنانة هيفاء وهبي، سبق وأن قامت الفنانة بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة فاضحة حسب وصف جمهورها على السوشيال ميديا.

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت الصور المتداولة مع جمهورها أثناء زيارتها للإمارات خلال الفترة السابقة.

وأطلت هيفاء من أحد فنادق دبي، وهي ترتدي منشفة الاستحمام فقط، وقامت بحركات غير لائقة كما وصفها الجمهور، حيث تعمدت استعراض وابراز مؤخرتها بشكل لافت.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها هيفاء وهبي بالتعليقات، إلا أن البعض تغزل بجمالها وذهب أحد المعلقين بالقول:"ياليت كنت أنا المصور".

وتتعمد هيفاء وهبي إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت هيفاء وهبي داخل سيارتها بالعاصمة المصرية القاهرة، بإطلالة جميلة نالت إعجاب المتابعين.

وكانت هيفاء وهبي قد قضت اجازتها بالساحل الشمالي المصري، وحرصت على مشاركة جمهورها صور وفيديوهات من رحلتها بشكل شبه يومي.

واختارت هيفا في آخر إطلالة لها من الساحل الشمالي ملابس فاتحة تناسب الشاطئ، حيث ارتدت شورت قصير باللون الأبيض، مع كروب توب ضيقة باللون الزهري الفاتح، وفوقه قميص ملوّن، ومنقوش بالورود. كما تركت شهرها منسدلاً خلفها، ووضعت نظارة شمسية رائعة.

وهيفاء وهبي هي فنانة استعراضية وممثلة لبنانية، اشتهرت بأغانيها المثيرة للجدل، واطلالاتها الجريئة التي رشحتها لتكون ضمن قائمة مجلة “askmen.com” للنساء العشر الأكثر جاذبية في العالم العربي وهي القائمة التي ضمت الملكة رانيا، والمطربة اللبنانية مي حريري.

مولدها ونشأتها

ولدت في يوم 10 آذار (مارس) 1976، في ضيعة محرونة بجنوب لبنان، لأب لبناني "نديم عنتر"، وأم مصرية من مدينة القاهرة. لهيفاء 12 أخ وأخت، منهم ثلاث شقيقات من الأم هن هناء، عليا، ورولا يموت عارضة الأزياء اللبنانية المثيرة للجدل.

فازت في السادسة عشر من عمرها بمسابقة ملكة جمال الجنوب، وظهرت كموديل في إعلان معكرونة عُرض على التلفزيون السوري، بالإضافة لإعلانين آخرين لمسحوق غسيل، ومنتج مُبيض للملابس. ظهرت بعد ذلك مع سلطان الطرب جورج وسوف في فيديو كليب بعنوان "ارضى بالنصيب" وذلك في عام 1996، كما ظهرت مع عاصي الحلاني في كليب أغنية "يا ميمة" في العام 2002.

دخولها المجال الفني

دخلت هيفاء وهبي المجال الفني كمغنية، مصدرة ألبومها الأول الذي حمل عنوان "هو الزمان" تلاه ألبوم "بدي عيش" في العام 2005. ومن أشهر أغانيها المنفردة أغنيتيّ "أنا هيفا" و "بوس الواوا" الّلتان شكّلتا دافعاً مهماً لشهرتها. وعام 2008 كان الجمهور على موعد مع ألبومها الثالث "حبيبي أنا" الذي تضمّن خمس عشرة أغنية.

إلى جانب الغناء والاستعراض، أطلقت هيفا وهبي مجموعة مجوهرات تحمل إسمها. كما اختيرت وجهاً إعلانياً لشركة بيبسي حيث شاركت في إعلانات كثيرة منها مع لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري وفي الفيلم الذي أنتجته شركة بيبسي "بحر النجوم". كما كان لهيفا مشاركة مميّزة في "برنامج الوادي" عام 2005 على قناة LBC الذي يعتمد على نمط تلفزيون الواقع، وقد حازت هيفا خلال مسيرتها عدداً من الجوائز أهمها جائزة الموركس دور عن فئة "أفضل فنانة".

حياتها العاطفية

تزوجت هيفاء وهبي من ابن عمتها "ناصر فياض" في عام 1990، وأنجبت منه ابنتها "زينب فياض". في عام 2005 تمت خطبتها على رجل الأعمال السعودي "طارق الجعفري" وهي الخطبة التي لم تدم إلا لأسابيع قليلة بسبب مشاكل عائلية. تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وتم الطلاق في عام 2012 بسبب اختلاف في وجهات النظر.

أبرز أعمالها السينمائية

دكان شحاتة: أُنتج في عام 2009، تدور أحداثه حول صراع إخوة مع أخيهم الأصغر غير الشقيق، وقصة حب تجمع بين شخصية "بيسه" التي تؤديها هيفاء وهبي، و"شحاتة" الذي يقوم بدوره عمرو سعد.

حلاوة روح: فيلم من إنتاج عام 2014، مستوحى من الفيلم الإيطالي الشهير "مالينا"، مُنع الفيلم من العرض ثم عاد مرة أخرى بعد موافقة الرقابة عليه.

كلام على ورق: مسلسل من إنتاج 2014، تدور أحداثه في العاصمة اللبنانية بيروت حول جريمة قتل غامضة.

فيلم أشباح أوروبا: يعرض حالياً عبر منصة "شاهد vip". وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.