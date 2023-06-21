منة فضالي بأوقح إطلالة على شاطىء البحر ظهرت شبه عارية والهواء رفع الكاش مايوه للأعلى فأنكشف المستور من جسدها.. اتفرج

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب مقطع فيديو جديد شاركته مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "Instagram"، حيث ظهرت على شاطئ البحر في الساحل الشمالي حيث تقضي إجازتها الصيفية، والرياح تلعب بفستانها الجريء وتكشف ما تحته وهو ما أثار غضب الجمهور.

وظهرت منة فضالي، بالفيديو مرتدية كاش مايوه مكشوف ومفتوح من جميع مناطق جسدها حيث كشف عن مفاتنها بالكامل، وقام الهواء برفع الكاش مايوه إلى الأعلى ليظهر ما ترتديه في الأسفل.

وعلق متابع على الفيديو بقوله:"ايه حكاية البحر معاكم والمايوهات العريانه دي!؟".

منة فضالي بفستان عاري

كما ظهرت منة فضالي بإطلالة أخرى وهي على شاطئ البحر في الساحل الشمالي، وارتدت فستان ملون بدون أكمام ومكشوف بشكل كبير من الساقيين، وهو ما جعلها عرضة لانتقادات جمهورها على السوشيال ميديا.

كما ارتدت منة فضالي تحت فستانها المكشوف مايوه بكيني باللون الأسود الجريء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة على وضع الكثير من اللمسات التجميلية الخفيفة من الماكياج، ووضعت أحمر الشفاه ذات اللون الأورانج مع نظارة شمسية حتى يكتمل اللوك الأنيق على البحر، واختارت تسريحة الكعكة التي تتلاءم مع ظهورها الصيفي المميز، ولم ترتدي الإكسسوارات الكثيرة وارتدت قرط واحد والكثير من الأساور التي تتلاءم مع إطلالتها الأنيقة.

منة فضالي تستعد لصعود القمر

وفي إطلالة حديثة، نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، وهي على شاطئ البحر أيضاً في الساحل الشمالي وعلقت عليها بحكمة قالت فيها: "هناك حكمة تقول أنك حين تحدد هدفا، اختار النجوم، لأنك لو فشلت سوف تهبط على القمر".

ومنة فضالي ممثلة مصرية ولدت في 4 ديسمبر 1983، بالقاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق. تزوجت منة فضالي مرة واحدة في حياتها، من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد 7 أشهر من الزواج الذي كان دون والدتها بحسب ما اعترفت به خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018.

مسيرتها المهنية

ظهرت منة فضالي لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. كما شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004. وغيرها من المسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية التي حققت من خلالها شهرة واسعة.

آخر أعمالها الفنية

أما أخر أعمالها الفنية، فقد شاركت منة فضالي مؤخرا في فيلم "فارس" من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد صفوت وملك زاهر، تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "في القلب" من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، توني ماهر، كريم سرور وإنجي كيوان، تأليف إسحاق إبراهيم وإخراج مرقس عادل.