بدون خجل.. اتفرج المشهورة السعودية أمل الشهراني تمارس الحب مع عشيقها في المطبخ وتشارك الجمهور اللحظات الحميمة (فيديو)

شاركت المشهورة السعودية المثيرة للجدل "أمل الشهراني" مقطع فيديو مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة Instagram وظهرت خلاله وهي تمارس قبلات الحب والأحضان مع زوجها الأمريكي في مطبخ منزلهم.

وعلقت أمل الشهراني على الفيديو الذي شهد تفاعل واسع بقولها: "نعم أنا وهو نستحق هذا الحق بكل مافيه".

كما تضمن الفيديو المتداول لقطات لأمل الشهراني وهي مع زوجها بالصالة الرياضية، ولقطات أخرى وهي ترقص معه بطريقة جريئة.

و أمل الشهراني ناشطة سعودية الأصل، وطالبة مبتعثة في أمريكا تبلغ من العمر 41 عام، ولدت في 1980م. بمنطقة عسير جنوب المملكة السعودية من اب وام سعوديين الجنسية. وتحمل الجنسية الأمريكية والسعودية. وسبق لها أن تزوجت من شخص لم تكشف عن هويته، وأنجبت منه ابنتان وولد.

حصلت أمل الشهراني على شهادة الماجستير من جامعة فلوريدا في مجال الإعلام وحقوق المرأة، وقالت أنها قامت بدراسة ذلك التخصص من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، بعد ما تعرضت هي نفسها للإضطهاد الأسري الذي دفعها للهروب واللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.

إطلالات وتصريحات جريئة

تحرص أمل الشهراني على مشاركة جمهورها على السوشيال ميديا صور وفيديوهات من حياتها اليومية، لكنها تحرص في ذات الوقت على إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تقوم بنشرها. لكن الأكثر غرابة هو أن أمل الشهراني لم تكتفي بظهورها الفاضح، وزادت على ذلك بتصريحاتها الصادمة التي قالت فيها أنها لا تريد أن تكون مقيدة بشخص واحد، ولا تريد أن تعيش حريتها مع شخص واحد فقط، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام.

وفي آخر إطلالة لها، ظهرت الشهراني وهي بين أحضان حبيبها "جوني" وترتدي فستان أسود عاري، وأنهالت عليها التعليقات الرافضة لهذا الظهور الفاضح حسب قولهم.

كما ظهرت أمل الشهراني في إطلالة سابقة وهي تسبح بـ“بكيني”، داخل إحدى برك السباحة. وفي مقطع فيديو آخر ظهرت مع حبيبها على متن قارب صغير.

وعلقت الشهراني على الصور بقولها:" لا اريد أن أكون مقيدة بشخص ما، أريد أن أعيش حريتي مع شخص ما"، وهو أعتبره الكثير من المغردين السعوديين إساءة للمرأة السعودية التي تكتفي بزوجها، وتنبذ التعدد الذي حرمه الإسلام.

من هو حبيب أمل الشهراني؟

تظهر أمل الشهراني في معظم إطلالاتها مع حبيبها الأمريكي "جوني"، واسمه الكامل"جوني لوكاستو"، هو أمريكي الأصل، يعمل معالجا فيزيائيا، كما يعمل معلق رياضي وستاند أب كوميدي، ومذيع مسرحيّ.

وتعرضت أمل الشهراني للكثير من الانتقادات بسبب حبيبها الأمريكي جوني، خصوصاً أنه ليس من دينها ويقيمان سوياً في نفس المنزل. لكنها لم تلتزم الصمت طويلا وقررت الشهراني الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربطها بـ جوني مؤكدة أنها متزوجة من جوني لوكاستو، ومشيرة إلى أنهما لا يعيشان معا بدون زواج مثلما كانت قد أكدت من قبل أنها لا تواجه مشكلة في هذا الأمر.

ونشرت أمل مقطع فيديو لها مع زوجها وهما يرقصان على شاطئ البحر بينما يطبع لوكاستو قبلة على وجنتها وعلقت أمل الشهراني على الفيديو قائلة: "أنا وأعز أصدقائي، منشنوا أعز أصدقائكم"، ورداً على سؤال من أحد المتابعين على الفيديو قائلاً :" "يعني هو مجرد صديق ولا زوجك حقيقي؟ "علقت الناشطة السعودية قائلة :"زوجي وصديقي وكل الناس" منهية حالة الجدل التي كانت قد انتشرت حول طبيعة علاقتها بلوكاستو قبل عدة أشهر ورد عليها المتابع متمنيا لها السعادة الدائمة "الله يديمكم لبعض".

أمل الشهراني و السوشيال ميديا

تملك أمل الشهراني حسابات قوية في كلاً من تويتر، و انستقرام، و سناب شات، وتتخذ من تلك المنصات منبرا للدفاع عن قضايا المرأة السعودية والعنف الأسري، حسب قولها، لكن حساباتها لا تخلوا من التصريحات الجريئة، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات الفاضحة.