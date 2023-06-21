عروسة واحده لجميع أفراد العائلة مشتركين فيها.. اقرف عادات وتقاليد الزواج في العالم ستصيبك بالغثيان في هذه الدولة !

دولة من دول العالم الشرقي والغربي تقاليد وعادات للزواج، ومن دول الغرب الصين التي تمتلك عادات وتقاليد غريبة بالنسبة لجميع دول العالم، ويوجد بها مدينة يطلق عليها مدينة التبت، وهذه المدينة تنفرد ببعض العادات الخاصة بالزواج عن باقي مدن الصين، وتعتبر هذه المدينة من المدن الأثرية في الصين، بالإضافة إلى أن لها تريخ خاص بها، وهي تعتبر مدينة الرهبان في الصين، وتحتوي على ستة ملايين من السكان، وتنفرد كذلك بلغتها الخاصة و هي التيبتية، وسنوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القليلة القادمة

مظاهر الاحتفال بالزواج في التبت

تنفرد مدينة التبت في مظاهر الاحتفال بالزواج، ولكن يتم الاستعداد قبل الزواج بفترة طويلة جدا، وذلك لتحضير كافة مراسم الزواج بشكل كامل وجيد، لذا يتم الاستعداد ووضع الخيم في أنحاء المدينة، وتعليق الزينة والأنوار في جميع أنحاء المدينة، وداخل الخيم، وبالإضافة إلى تعليق الستائر الملونة في أرجاء المكان داخل الخيم، وتجهيز الأطعمة والمشروبات المختلفة الساخنة والباردة، كل هذا قبل الزواج بمدة طويلة حتي موعد الزواج

توجد طريقة خاصة باختيار الفتاة للزواج في مدينة التبت، فيقوم الأخ الأكبر بأخذ مهمة اختيار الفتاة حسب جمالها وغيرها من الصفات، ثم يقوم بالزواج من هذه الفتاة، ثم يقوم بمشاركتها مع إخوته الذكور، ويقومون جميعا بمعاشرتها، وذلك دون تخصصها لشخص واحد فقط، مما يجعل هذه العادات والتقاليد غريبة على جميع الشعوب من حولهم.