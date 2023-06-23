هيفاء وهبي على سرير النوم مع هذا الفنان المصري الشهير ارتمت بين أحضانه بدون خجل وعاشرته معاشرة الأزواج (فيديو)

يعد مشهد الخيانة الزوجية بفيلم "دكان شحاتة" من أكثر المشاهد إثارة للجدل، وقد ظهرت خلاله الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تتزين لشقيق زوجها،(عمرو سعيد) وتنتظره على سرير النوم، وتذوب معه في قبلات وأحضان مثيرة وتعاشرة معاشرة الأزواج لأنه كان حبيبها السابق وتزوجت من أخوه الكبير بالإكراه.

المشهد المثير للجدل، تم منعه من العرض في دور العرض المصرية، لكن تم نشره على السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ودكان شحاتة هو فيلم مصري، تم انتاجة عام 2009، وهو من بطولة محمود حميدة، وهيفاء وهبي، وعمرو سعد، وغادة عبد الرزاق، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وإخراج خالد يوسف.

ويناقش الفيلم في دراما اجتماعية، ضياع القيم الأصيلة في الأسرة المصرية، وما يترتب على ذهابها، من خلال قصة شحاتة (عمرو سعد) الذي شب على إهمال أشقائه له، وسطوتهم عليه، ومعاملتهم السيئة له، بالرغم من حبه الشديد لهم، وكيف أدت إلى غيرة المشتعلة بينهم إلى مأساة.

الأزهر يطالب بوقف الفيلم

وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيان في ذلك الوقت طالب فيه بوقف عرض فيلم دكات شحاتة، بسبب مشاهد ظهور الممثلة هيفاء وهبي في مسجد الحسين، ووصفت الجبهة هذه المشاهد بأنها إهانة للمقدسات الدينية، وتضمن النداء انتقادات حادة للفيلم جاء فيها أنه ـ هتك شرف الأمة ـ، واستباح حرمة مساجد مصر، كما استشهد البيان بعبارة وردت علي لسان هيفاء وهبي بالفيلم تقول فيها: «يلعن أبوه شافعي ومالكي وأبو حنيفة» واعتبرت الجبهة هذه الشتائم إهانة لأئمة وعلماء المسلمين.