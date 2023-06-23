منوعات جديدة

بملابس صيفية جريئة .. اتفرج نرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر والجمهور مصدوم من جسمها المثير

0 نشر
0 تبليغ


كشفت النجمة نرمين الفقي، عن صور جديدة لها بملابس الصيف أمام البحر في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
وظهرت نرمين الفقي على شاطئ البحر تحت أشعة الشمس بلوك صيفي جذاب، وحرصت على الظهور بقبعة ونظارة شمس انيقة، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها.

  
أحدث أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.
الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم. 

https://www.instagram.com/nermine_elfeky/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1209b35f-e7a0-4a0a-8d03-a845f8f903df

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا