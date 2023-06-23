وصف بأنه أوقح مشهد.. اتفرج هند البلوشي تسبح بدون ملابس والجمهور مصدوم من شكل جسمها العريان (فيديو)

أثار مشهد استحمام الفنانة الكويتية هند البلوشي في مسلسل "ست الحسن" الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد VIP". ضجة واسعة على السوشيال ميديا، باعتبار ذلك المشهد الجريء هو الأول من نوعه في الدراما الخليجية.

وفي المشهد المثير للجدل، ظهرت هند البلوشي وهي تستحم ولم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء، ولكنها المرة الأولى في الدراما الخليجية التي يُقدم مثل هذه المشاهد، ولذلك تعرضت لحملة انتقادات واسعة.

ولم ترد الفنانة الكويتية على الانتقادات التي طالتها، ونشرت مشاهد من كواليس تصوير العمل على تطبيق Instagram وكتبت: "انتهت حكاية وتركت وراها أصداء جميلة وتثلج الصدر، شكرا جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم ردود أفعالكم أدخلت سعادة حملتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله القادم أجمل".

يذكر أن هند البلوشي كانت تقدم دور بائعة الهوى، صبا، وكانت مثيرة للجدل.

ومسلسل "ست الحسن"، مسلسل كويتي درامي من نوع إثارة و تشويق، وتدور قصته حول إمرأة أربعينية تلجأ إلى حل غير اعتيادي من أجل المحافظة على عملها في مجال الطب، لكن ذلك الحل سرعان ما يتزامن مع سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة في المنطقة.

وست الحسن من بطولة هدى حسين وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وسحر حسين وحبيب غلوم، ومن إخراج باسم شعبو.