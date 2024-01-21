السعودية تتمسك بـ"دولة فلسطينية مستقلّة" وتؤكد رفضها تهجير سكان غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت المملكة العربية السعودية، السبت، تأكيد موقفها المتمسّك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على رفضها تهجير سكان قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



جاء ذلك في كلمة المملكة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي ألقاها نباية عن الملك سلمان نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وفقا لبيان الخارجية السعودية.



وأكدت السعودية، أن "العالم يشهد تصاعدا ملحوظا لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها ولابد أن تسعى الدول في تحقيق السلام".



وشددت على "رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة".



وأشارت إلى أن "القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".



والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، بخلاف الرغبة الأمريكية.



وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من "اليوم التالي".



وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الماضي.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر| الأناضول

