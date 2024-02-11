الارشيف / اخبار اليمن

مأرب.. مجلس شباب الثورة ينظم حفلا فنيًا إحتفاء بذكرى ثورة الـ"11 فبراير"

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مجلس شباب الثورة في محافظة مأرب، الأحد، حفلا فنيًا وخطابيًا احتفاء بالذكرى الثالثة عشر لثورة الشباب السلمية (11فبراير).
 
وقال رئيس مجلس شباب الثورة في مارب "محمد بن غِريّب" إن على اليمنيين الدفاع عن بلادهم، وعن ثورتهم وجمهوريتهم، وسيادة دولتهم وعن ديمقراطيتهم وكرامتهم ضد المليشيات في الداخل ومن يقف خلفها في الخارج.
 
ودعا بن غريب لمواصلة النضال حتى استعادة الدولة والعاصمة صنعاء، وتحقيق اهداف ثورة فبراير المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني.
 
وأشار إلى أن مجلس شباب الثورة في المحافظة يحمل واجب الالتزام بالمبادئ والقيم العظمى وفي مقدمتها النظام الجمهوري، ووحدة اليمن الابدية والديمقراطية والمواطنة المتساوة، والعدل والحريات.
 
وقد تخلل الحفل فقرات فنية، وكلمات، وأشعار، أكدت عظمة ثورة الحادي عشر من فبراير وقداستها باعتبارها اهم حدث في تاريخ اليمن الحديث.

