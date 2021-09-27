شاهد .. السعودية أمل الشهراني تقهر خصومها و تظهر بفيديو صادم رفقة زوجها ذو البشرة البيضاء لاول مرة وهذه جنسيتة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية أمل الشهراني تقهر خصومها و تظهر بفيديو صادم رفقة زوجها ذو البشرة البيضاء لاول مرة وهذه جنسيتة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 09:00 صباحاً | (ميس محمد)

احتفلت الناشطة السعودية، أمل الشهراني، وحبيبها، على طريقتهما الخاصة بالعيد الوطني السعودي 91، ونشرت مقطع فيديو لطرق احتفالها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر في مقطع الفيديو الذي احتفلت فيه أمل الشهراني باليوم الوطني السعودي، وهي تقول "الوطن ما هو كلمات نقولها أو أغاني نسمعها أو ملابس نلبسها.. الوطن هو شعور عميق بالانتماء".

وفي جزء آخر من الفيديو، ظهرت أمل الشهراني ترقص وتغني مع حبيبها الاجنبي ذو البشرة البيضاء الأغاني الوطنية السعودية، ومن خلفهما علم المملكة العربية السعودية.

كما ارتدت هي قميص باللن الخضر ليرمز لعلم السعودية، والاحتفال بالعيد الوطني السعودي 91. وعلقت على الفيديو بكتابة "Happy Saudi National Day الوطن ماهو كلمات نقولها ولا اغنية نسمعها ولا ملابس نلبسها عاشت بلادي المملكة_العربية_السعودية بخير وسلام وامان وكل اوطان العالمين

اليوم_الوطني 91".



وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، الذي يرمز لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر/أيلول من عام 1932م.

يتم الاحتفال اليوم الوطني السعودي في يوم 23 سبتمبر/أيلول من كل من خلال حضور مجموعة من الفعاليات والمراسم الخاصة الذي يتم إصدارها والإعلان عنها سواء من خلال المشاركة الفعلية في الحفلات أو من خلال نشر التغريدات والعبارات التهنئة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر يوم 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والذي أن السبب في توحيد المملكة العربية السعودية.



الناشطة السعودية أمل الشهراني، ولدت في جنوب المملكة العربية السعودية في عام 1980 ، وتبلغ من العمر 40 عامًا.

عائلتها تقطن في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية. وأعلنت سابقًا في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي "سناب شات"، أن والديها منفصلين منذ أن كانت -طفلة وتعرضت لظلم كبير في حياتها السابقة.

تزوجت أمل الشهراني لمرة واحدة فقط وانفصلت عنه، ولديها ابنتان وولد. وعاشت نصف حياتها هناك ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتحقت بالجامعة في ولاية فلوريدا من أجل دراسة الماجستير.

لديها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر ، انستجرام ، سناب شات".التحقت في مجال الإعلام وحقوق المرأة في جامعة فلوريدا.

وحققت العديد من الإمتيازات خلال دراستها ما دفعها إلي استكمال التعليم والإلتحاق بنفس الجامعة لنيل شهادة الدراسات العليا في قسم

هذا بالإضافة إلى أنها قادت حملة داخل المملكة العربية السعودية لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، في ظل ازدياد حالات القتل والعنف والجريمة داخل المجتمع السعودي.-انتقلت للعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية لحزنها لما يحدث في المجتمع السعودي، بعد مقتل الشابة ندي القحطاني علي يد شقيقها.

كما ظهرت كناشطة تدافع عن حقوق المرأة وشخصية متعلمة ومثقفة تتأمل في الدين والعقيدة وتبث روح الطاقة الإيجابية.

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