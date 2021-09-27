شاهد .. ميرفت أمين ترد الصاع صاعين وتحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم.. صفعة غير متوقعة لم تكن في الحسبان !

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين ترد الصاع صاعين وتحرق قلب دنيا وإيمي سمير غانم.. صفعة غير متوقعة لم تكن في الحسبان ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/27 الساعة 10:30 صباحاً | (ميس محمد)

تعود الفنانة ميرفت أمين إلى الشاشة الصغيرة من خلال بطولة حكاية جديدة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتي تحمل إسم «حكايتي مع الزمان».

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وقالت مصادر فنية إن ميرفت أمين وافقت على استئناف تصوير المسلسل بعد انقضاء أربعين يوما على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكان القائمون على العمل الدرامي قد تفاوضوا في وقت سابق مع الممثلة المخضرمة، فوافقت شرط تأجيل التصوير فترة غير معلومة كي تتجاوز أحزانها على وفاة «صديقة عمرها».

ويأتي هذا الإعلان عقب غياب الفنانة المصرية ميرفت أمين عن مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في دورته الثانية، الذي أُقيم مساء (الأحد) في دار الأوبرا المصرية، وأثار الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي أدت الى هذا الغياب.

وقالت مصادر إن الفنانة القديرة رفضت الحضور لاستلام جائزة "فن الحب سمير ودلال" غضبا من تغيب دنيا وإيمي سمير غانم المفاجئ عن المهرجان بعد أن وافقتا على الحضور.

يذكر أن مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخراني، عرض على قناة dmc العام الماضي في 8 حكايات، قدّمت كل حكاية ممثلة ومخرج مختلفان. إعتمد المسلسل على قصص وأحداث واقعية تناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة العربية. 77121274