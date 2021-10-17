شاهد .. السجادة الحمراء.. إلهام شاهين بـ"شرشف المطبخ" وتنورة بوسي كارثة والجمهور في دهشه؟!

انت الان تتابع خبر السجادة الحمراء.. إلهام شاهين بـ"شرشف المطبخ" وتنورة بوسي كارثة والجمهور في دهشه؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/17 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهدت السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، استعراض إطلالات عدد من النجمات اللاتي اخترنها لتتلاءم مع أجواء المناسبة.

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فقد ظهرت درة بفستان ميدي باللون الكريمي بقصة الأوف شولدر، جاء تصميمه من الناحية العلوية بقصة ضيقة بقماش مطرز بالورود ويتسع عند منطقة الخصر على شكل تموجات بارزة تلف قوامها.

وارتدت الممثلة رانيا يوسف فستانا قصيرا ضيقا صمم من الناحية العلوية بقصة الكورسيه الضيقة ومن دون أكمام ومكشوف من ناحية الصدر، كما زين الفستان بحزام رفيع ذهبي لامع، أما ناحية الخصر فصممت بطبقتين من الشراشيب باللونين الأبيض والأسود.

وظهرت الفنانة يسرا بفستان حريري طويل أحمر بقصة الكتف الواحدة والكم الطويل والفضفاض الذي ينسدل ويلتصق بالفستان بقصة الخفاش، ويلف الفستان جسم الفنانة المصرية بثنيات ناعمة، كما جاء تصميم الفستان بشق جانبي وذيل طويل.

كما أطلت نسرين طافش بفستان ناعم بقماش مطبوع بألوان ممزوجة بقصة الأوف شولدر، وضيق من الناحية العلوية ومزين على أطرافه بكشكشة بسيطة.

في حين ظهرت الممثلة ليلى علوي بفستان بلون الفوشيا، وداليا البحيري بفستان بقصة الأوف شولدر باللون الأسود.

الفيديو أعلاه يعرض المقابلة التي أجراها موقع “فوشيا” مع الستايلست أرين أرضروميان؛ إذ تحدث عن إطلالات النجمات في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

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