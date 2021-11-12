شاهد .. بإطلالة نارية صافيناز تشعل الانترنت بالمايوه وحركات مثيرة بأقوى مشهد صارخ ...اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة نارية صافيناز تشعل الانترنت بالمايوه وحركات مثيرة بأقوى مشهد صارخ ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الراقصة ​صافيناز​ الجمهور، صورة جريئة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابسها الداخلية، المؤلفة من حمالة صدر باللون الأسود مع نقشات باللون الأحمر، وفوقها روب نوم شفاف باللون نفسه، كما قامت بحركات مستفزة للمتابعين، فظهرت وهي تنظر إلى صدرها، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض بطريقة تحمل إيحاءات جنسية، واتهمها المتابعون بأنها تقصد لفت الأنظار لها.

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وكانت قد نشرت صافيناز سابقاً صوراً على حسابها الخاص، خلال إحيائها حفل زفاف، تعرضت فيه حسب المعلقين، لموقف محرج.

وفي التفاصيل، من المعروف ان صافيناز تعتمد على رفع صدرها بحمالة صدر خاصة بها، لاضافة نوع من الاغراء على اطلالتها، لكن هذه المرة وضعت نفسها بموقف محرج، اذ ان بدلتها بدت ضيقة جدا على صدرها، ما جعله يبدو وكأنه سيفضح أمرها أمام المدعوين، اذ بدت اطلالتها فاضحة للغاية، على الرغم من ان مهنتها تتطلب ان ترقص وتقفز وتتحرك بسرعة كبيرة.

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