شاهد .. مفاجأة فنية غير متوقعة.. اتفرج صورة ل اخت نجلاء فتحي التوأم تلفت أنظار بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية غير متوقعة.. اتفرج صورة ل اخت نجلاء فتحي التوأم تلفت أنظار بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانة الجميلة، إحدى فراشات عالم الفن، المتألقة نجلاء فتحي، وذلك من خلال صفحة تهتم بنشر الصور النادرة للفنانين والفنانات.

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وظهرت نجلاء فتحي في الصورة وسط أفراد عائلتها، وحلت معهم الفنانة الراحلة مع مديحة يسري كضيفة في هذه الصورة العائلية، وظهرت جميعهم بابتسامة مليئة بالفرح.

وظهرت في الصورة مفاجأة لم يعلمها الكثيرون بشأن نجلاء فتحي، وهي أن لديها أخت توأم، متطابقان في الشكل، مع اختلاف بسيط في الملامح تجعل من يراهما قادر على التفرقة بينهم.

وأخت نجلاء فتحي اسمها منى، وهي حماة أسما شريف منير السابقة، وجدة ابنتها، ومن يرى منى فتحي حتماً سيعرف أنها شقيقة نجلاء، وهناك أقاويل تفيد بأن منى ونجلاء ليس توأم وإنما بينهم شبه كبير ليس إلا.

ولكن أقوال أخرى تقول أنهما توأم، وبين هذا وذاك لم ينشر القول المؤكد ولكن ما لنا سوى الشبه الكبير الموجود بينهم.

ونجلاء فتحي اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي، وهي من مواليد 21 ديسمبر 1951، فهي تبلغ من العمر 69 سنة، وقد اعتزلت الفن منذ عدة سنوات، وأخر ظهور لها كان من خلال صورة نشرتها إحدى الصفحات على انستجرام.

تزوجت نجلاء فتحي 3 مرات، الأولى من أحمد عبد القدوس نجل الكاتب إحسان عبد القدوس، وتطلقا بعد 4 سنوات من الزواج، والزيجة الثانية من الفنان سيف أبو النجا، وهو الأخ الأكبر لخالد أبو النجا، أما الثالثة فمن الإعلامي حمدي قنديل.

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