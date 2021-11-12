شاهد .. بص على الحلويات:الراقصة صافيناز خبيرة في الاغراء بإطلالة مثيرة بالشيفون وتكشف المستور!

انت الان تتابع خبر بص على الحلويات:الراقصة صافيناز خبيرة في الاغراء بإطلالة مثيرة بالشيفون وتكشف المستور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/12 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة الاستعراضية صافيناز، مجموعة من الصور، على إنستجرام، خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

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وظهرت صافيناز بإطلالة جريئة ومميزة حيث ارتدت “بدلة رقص” شيفون سوداء، نالت إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم “أنت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي،

حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.69213455