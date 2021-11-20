شاهد .. خفايا صادمة وراء حقيقة طرد منى زكي من مهرجان الجونة وانهيارها بسبب علاقتها القديمة بأحمد السقا.

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وراء حقيقة طرد منى زكي من مهرجان الجونة وانهيارها بسبب علاقتها القديمة بأحمد السقا. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار فيديو انتشر عبر يوتيوب الجدل بشكل كبير حيث قيل فيه أنه تم طرد منى زكي من مهرجان الجونة الأمر الذي تسبب بانهيارها وتساءل الجمهور عن حقيقة ذلك.

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حقيقة طرد منى زكي من مهرجان الجونة أثارت فضول الكثيرين خاصة أن الفيديو قال أنها غضبت لعدم تواجدها في الفيديو الذي تم عرضه عن مجمل أعمال أحمد السقا قبل تكريمه.

وورد في الفيديو أيضاً أن الفنانة بشرى قد وضعت منى في موقف محرج بعد أن قامت الأخيرة بحذف اسمها من تتر مسلسل اجتمعا فيه سوياً سابقاً.

طبعاً الكلام الذي ورد في الفيديو لم يُعرض له أي دليل ويبقى في إطار التكهنات والأحداث الغامضة التي حدثت في المهرجان خاصة أن أحداً لم يأتِ على ذكر هذا الموضوع أبداً.

من جهة أخرى، كادت الممثلة المصرية منى زكي أن تسقط على السجادة الحمراء في حفل إفتتاح مهرجان الجونة ليل أمس وذلك بسبب فستانها.

وفي التفاصيل، وأثناء وصولها ودخولها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لإلتقاط الصور، تعثرت النجمة المصرية منى زكي وكادت ان تسقط أرضاً بسبب تجمع قماش فستانها أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يساعدها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.

ومن ناحية أخرى، و في المرة الأولى التقت منى زكي مع أحمد حلمي في كواليس التحضير لعمل بينهما لكنها لم تستطيع تقبله فشعرت أنه “رخم” أي ليس لطيفاً كما يظهر على الشاشة رغم أنّه كان يقدم العديد من البرامج وقتها وكانت من متابعاته.

حين كانت تتحدث منى مع المنتج في ناحية أخرى من غرفة اللقاء شعر أحمد أن الحديث عنه وبأن هناك شيئاً غير عادياً لكن إعجابه بها كان قد بدأ.

طلب الحصول على رقمها للتواصل من أجل العمل فوافقت وهكذا تقرّبا من بعضهما لكنها لم تكن متحمّسة على الارتباط كثيراً ولم ترَ اهتمامه فيها استثنائياً وذلك لأن والدها أغرقها بسيل من الحب في حياتها ما جعلها لا تنبهر بأي شخص يهتم بها.63068941