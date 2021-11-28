شاهد .. اتفرج ظهور نادر لـ زوج ابنة هيفاء وهبي يخطف أنظار الجمهور بوسامتة الشديد والغير متوقعة . !! (صور)

انت الان تتابع خبر اتفرج ظهور نادر لـ زوج ابنة هيفاء وهبي يخطف أنظار الجمهور بوسامتة الشديد والغير متوقعة . !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر زوج زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حديث المتابعين مؤخرا في أول ظهور له.

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وفي التفاصيل، فقد ظهر زوج ابنة هيفاء وهبي عبر خاصية القصص المصورة علي صفحتها الخاصة على انستغرام لمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت صوراً ظهر فيها برفقة إبنتيهما رهف ودانييلا.

وقبل أيام هددت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جميع من يسيئون لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنّها لن تصمت تجاه ما يحدث من إساءة لها من جانب البعض.

وأكدت ابنة هيفاء وهبي، في مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها في "انستغرام"، إن البعض يستخدم "سكرين شوت" لها ويتم تداوله وسط إساءة لها، معقِّبةً: "من هنا ورايح اللي بيدعسلي على طرف راح أدعسه بنص راسه".

وشددت على أنَّها منحت وكيلها القانوني كافة المعلومات الخاصة بالحسابات التي تُسيئ لها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر هذا إنذارًا لكل من تسوّل له نفسه الإساءة لها.

وبيّنت أنها تقصد بحديثها شخصية محددة أساءت لها كثيراً ولا تتوقف عن ذلك، معقبةً أنّها كانت تتابعها في الفترة الماضية، ولكنها ألغتها من قائمة متابعيها، وتابعت: "البعض يحكي عني بطريقة مرتبة وهؤلاء كتير بحبهن".

كما قالت للشخصية التي تحدثت عنها "أنا عارفة إنك في الكويت.. بتحطيني في دماغك راح أبيتك في المحاكم أكثر ما تباتي في بيت أهلك.. لأن أنتِ غلطانة". وحاولت ابنة هيفاء وهبي أن تستشهد بمتابعيها ضد هذه الشخصية؛ بسبب الصرامة في حديثها ضدها، قائلةً إنها لو وضعت السكرين شوت بالإساءات التي تفعلها هذه الشخصية سيندهشون من صمتها عليها.

لم يظهر على شاشة السينما المصرية وجه يتمتع بهذا الكم من الجاذبية والكاريزما والجمال الطبيعي مثلما ظهرت به الفنانة الراحلة كاميليا الملقبة بالقطة الشقراء وقمر 14 وفاتنة الفن وأجمل نساء الأرض، وغيرها من الألقاب.

اليوم 31 أغسطس هو ذكرى رحيلها متفحمة بعد سقوط طائرة كانت تستقلها فى محافظة البحيرة بمدينة الدلنجات، وعقب رحيلها تناثرت الشائعات والقصص والحكايات عن هذه الفنانة التي ركبت الطائرة صدفة بعدما كانت تبحث عن تذكرة، ولم تجد وبالمصادفة تنازل لها الكاتب أنيس منصور عن تذكرته لتركب الطائرة تكتب نهاية حياتها.

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