شاهد .. شيرين صبرت حتى كادت ضلوعها تنفجر.. ما فعله معها حسام حبيب لا يحتمله انسان!

انت الان تتابع خبر شيرين صبرت حتى كادت ضلوعها تنفجر.. ما فعله معها حسام حبيب لا يحتمله انسان! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أن حسام حبيب فعلياً هو السبب في اختفائها، وأنه مُسيطر عليها منذ زواجهما، ولا تظهر في أي برنامج أو حفلة إلا بأمر منه شخصياً، وأن كل القربيين منها يريدون أن تأخذ حريتها بعيدًا عنه.

35584872

كما قالت مصادر مقربة من الطرفين، لوسائل إعلام مصرية، إن أسباب الانفصال، هي غيرة حسام الشديدة التي قد تصل الى أن تكون "مرضية"، إذ يمنعها من التواصل حتى مع محبيها، فغيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي له علاقة به.

وغضبه السريع وردات فعله الصادمة، والتي لم تتحملها شيرين، خصوصاً مع ازدياد المشاكل بينهما.فضلًا عن أنه على الرغم من حبه الشديد لها، إلا أن شيرين كان تتطلّع إلى عيش تجارب جديدة، وحياة مليئة بالمغامرات والنجاحات مع زوجها، إلا ان غيرته من شعبيتها الكبيرة جعلته يخاف على اسمه، وأن يصبح زوج "الست".

إلى جانب أنه بل فترة خرج والد حساب حبيب إلى العلن في قصة أن ابنه يحاول السيطرة على أموال شيرين ورزقها، يبدو أن هذه الأقاويل لم تخرج إلى العلن من دون سبب، وكما يقول المثل "لا يوجد دخان من دون نار".

وتعيد هذه الأسباب إلى الأذهان، ما أكدته نضال الأحمدية، سابقًا، وتفتح فصلًا جديدًا من الأزمة بينها وبين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، حيث كانت نضال الأحمدية، قد سربت تسجيلا صوتيا لوالد حسام حبيب، في شهر يونيو الماضي، أثار أزمة كبيرة آنذاك، ثم خرجت شيرين لترد بقوة فى تسجيل صوتى على التسريبات.35584872