شاهد .. بوقاحة غير معهودة؛؛ رهف القنون؛؛ تثير السعوديين بإطلالة خادشة للحياء وتظهر مناطق محظورة بملابسها الشفافة.. وتعلق: (جسدي خياري)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت السعودية رهف القنون، عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورًا حديثة لها، وهي تقضي وقتًا مع إحدى صديقاتها على الشاطئ.

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وظهرت القنون بملابس البحر المكونة من قطعتين، وارتدت تنورة شفافة أظهرت القطعة السفلية من المايوه كاشفة عن جسدها بطريقة جريئة على حد رأي الجمهور.



وكشفت القطعة العلوية من ملابس البحر عن جزء كبير من المنطقة العلوية من جسدها، وكتبت في تعليقها على الصور: "حياتك ملكك"، وأردفت التعليق بهاشتاغ "جسدي خياري".73848103