شاهد .. كأنة شاب عشريني؛؛ تغير جذري: القيصر كاظم الساهر يظهر بإطلالة مغايرة والجمهور يعلق بقوة .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر كأنة شاب عشريني؛؛ تغير جذري: القيصر كاظم الساهر يظهر بإطلالة مغايرة والجمهور يعلق بقوة .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنان العراقي ​كاظم الساهر​، يدعم فيه مهرجان الأخوة الإنسانية في ​الإمارات​.

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ولفت الساهر أنظار المتابعين بالتغييرات الجذرية التي كانت واضحة بشكله، ورجّح البعض أن يكون قد خضع لعمليات تجميل وحقن فيلر وبوتوكس،

في حين قال أخرون أنه ممكن أن يكون الساحر قد إستخدم فيلتر أو فوتوشوب خلال تصويره الفيديو، لذلك ظهر مختلفاً.

وكان الساهر قد تعرض لهجوم كبير واتُهم بالتطبيع مع ​إسرائيل​، بسبب دعمه المهرجان، والذي تنظمه الإمارات بعد إتفاق السلام مع إسرائيل

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