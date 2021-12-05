شاهد .. الفنان المصري حسن الرداد يحسم حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها.. ويكشف وصية والدته

انت الان تتابع خبر الفنان المصري حسن الرداد يحسم حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها.. ويكشف وصية والدته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وضع الفنان المصري، حسن الرداد، حداً لجدل سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، والدة زوجته إيمي سمير غانم.

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وكان رواد السوشال ميديا يعتقدون أن الراحلة توفيت بعد علمها بوفاة زوجها النجم سمير غانم، وهو ما نفاه حسن الرداد، مؤكداً أن ذلك غير صحيح.

وتحدث الممثل المصري البالغ 37 سنة، في أول ظهور تلفزيوني له منذ فترة طويلة، عن معاناته وزوجته ”إيمي“ خلال فترة مرض والديها ”دلال عبدالعزيز وسمير غانم“، وبعد وفاتهما، مشيراً إلى أنهما كانا في حالة سيئة ”لا تحتمل أي خبر سلبي أو شائعة“.

وقال الرداد رداً على ما يتم تداوله حول وفاة دلال بعد علمها بوفاة زوجها سمير غام: ”لم يحدث.. وكنا مخبيين عليها فعلا لآخر لحظة.. وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك .. وسمعت هري كتير بره ..

وهناك بعض المواقع والسوشال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته.. جابوا الكلام منين؟“.وكشف أنه وزوجته بقيا لمدة 4 أشهر في المستشفى ولم يخرجا للشارع طوال الوقت، قائلاً: ”مش كل واحد عنده حاجة أو موقع يستحل أنه يكتب أي حاجة.

حد يعرف إننا قعدنا 4 شهور في المستشفى مبنشفش الشارع غير واحنا خارجين أو داخلين للمستشفى. بنبدل على المستشفى اللي فيها أستاذ سمير. وعلى المستشفى اللي فيها أستاذة دلال“.

وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في يوليو/ تموز الماضي، عن عمر ناهز 61 عاماً، عقب ما يزيد على شهرين من وفاة زوجها النجم سمير غانم عن عمر 84 عاماً، إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وتصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز حديث رواد السوشال ميديا، عدة مرات منذ رحيلها خاصة مع عرض آخر أفلامها ”فرق خبرة“ الذي شاركت في بطولته مع محمد الشرنوبي وهدى المفتي ولا يزال بدور العرض السينمائي.

وتحدثت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز عن الراحل زوجها سمير غانم قبل رحيلهما، قائلة إن الله يحبه، مشيرة إلى أن سمير غانم ”ربنا كرمه بحب الناس“.

كذلك، تحدث حسن الرداد عن وصية والدته له قبل وفاتها، مشيراً إلى أنها لطالما كانت توصيه بالعمل والمثابرة من أجل النجاح في مسيرته المهنية.69271894