شاهد .. اتفرج ؛؛ كأنها حورية على الأرض؛؛ ديمي روز؛؛ تفقد عقلها بإطلالة خادشة تستعرض صدرها ؛؛بعد خضوعها لعملية تجميل واحدثت بلبلة!

انت الان تتابع خبر اتفرج ؛؛ كأنها حورية على الأرض؛؛ ديمي روز؛؛ تفقد عقلها بإطلالة خادشة تستعرض صدرها ؛؛بعد خضوعها لعملية تجميل واحدثت بلبلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

إستعرضت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صدرها بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فنشرت ديمي روز صوراً لصدرها ولمنظر مطل من نافذة بيتها في ولاية كاليفورنيا الأميركية وعلّقت صادمة: "المنظر".

وأثارت الصور الجدل بين الجمهور وخاصة التعليق التي كتبته، بسبب إستعراضها لصدرها بهذه الطريقة.



يشار إلى أن عارضة الأزياء العالمية كان إنتشر صور لها قبل عمليات التجميل التي خضعت لها في جسمها، اذ يبدو من هذه الصور ان حجم صدرها كان أصغر من حجمه الحالي الذي تستعرضه وهي عارية الصدر في جلسات تصويرها،

اضافة الى تسريب صورة قديمة جدا لمؤخرتها وهي مسترخية في الشمس على البحر، ويبدو انها ايضاً كبّرتها من خلال الحقن والعمليات الجراحية.



واختارت ديمي روز ان تبرز مفاتنها التي اكتشف الجمهور انها مزيفة وليست حقيقية، وكلها من عمل أطباء التجميل الخاصين بها.

يعتذر()عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 87544969