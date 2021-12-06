شاهد .. ظهور مفزع ومخيف لــ بوسي زوجة نور الشريف؛؛ لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد ان كبرت بعد مرور زمن طويل! بالصور

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع ومخيف لــ بوسي زوجة نور الشريف؛؛ لن تصدق كيف أصبحت ملامحها الجميلة بعد ان كبرت بعد مرور زمن طويل! بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/06 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر بوسي من جميلات الفن والسينما، وزوجة الفنان الراحل نور الشريف، لهما رصيد كبير من الاعمال الفنية في السينما والدراما.

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وظهرت بوسي بعد غياب طويل، لتفاجأ الجمهور ان شكلها اتغير بشكل كبير وملامحها اتغيرت بشكل جميل.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.



يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

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