شاهد .. كأنها ملاك من الجنه: نادين نجيم.. تخطف الأنظار وتسحرها بصورة مع والدتها التونسية اجمل امرأة في الكره الارضيه ؟ لن تصدق ماهي ديانتها الحقيقية

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك من الجنه: نادين نجيم.. تخطف الأنظار وتسحرها بصورة مع والدتها التونسية اجمل امرأة في الكره الارضيه ؟ لن تصدق ماهي ديانتها الحقيقية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/26 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بعد أن ظهرت بجانب والدتها التونسية للمرة الأولى

عبر صورة لهما على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام خلال حفل ابنها حيوفاني أسمر الذي أقيم قبل أسبوعين وانهالت التعليقات للمقارنة بين



ووالدتها ووجه الشبه بينهما، وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادين نجيم ووالدتها على نطاق واسع، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها والدتها

بعد أن تحدثت نادين نجيم عنها من قبل في برنامج "بصراحة" مع الفنانة سولاف فواخرجي.وكانت نادين نجيم ذكرت في لقاء مع الفنانة سولاف فواخرجي أن والدتها تونسية

مسلمة وتزوجت من والدها رغم كونه مسيحياً، لأنها شخصية متفتحة، ولولا ذلك لما استطاعت أن تتعايش معه رغم اختلاف الأديان.



أن والدتها احترمت أن الأبناء يدينون بديانة الأب، وكانت تأخذها إلى الكنيسة بنفسها وعلمتها الأمانة والسلام ووضعتها في مدرسة راهبات.

وحول طفولتها،

ذكرت نادين نجيم أنها من عائلة متواضعة ولدت بظروف الحرب لكن قوة والدتها وإرادتها استطاعت أن تجعلها هي وأخواتها يخرجون من هذه الأجواء.