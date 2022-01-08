شاهد .. 6 فنانات رفضن العمل مع الزعيم عادل إمام.. والمفاجأة الصادمة لن تصدق ما الذي فعله مع «الطفلة المعجزة» على السرير.

انت الان تتابع خبر 6 فنانات رفضن العمل مع الزعيم عادل إمام.. والمفاجأة الصادمة لن تصدق ما الذي فعله مع «الطفلة المعجزة» على السرير. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبر اعتذار الفنانة داليا البحيري، عن بطولة مسلسل عادل إمام "عوالم خفية" عام 2018، جدلاً واسعاً خصوصاً أن الفنانة الشهيرة كانت قد اتفقت على تفاصيل الدور وبدأت حينها تستعد للتصوير.

وتردد آنذاك أن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذار داليا البحيري، حيث اختلفت على الرقم مع المنتج رامي إمام ورفضت أن تتنازل عن جزء من أجرها رغم إلحاح نجل عادل إمام

انسحاب داليا البحيري

وفضلت الفنانة المصرية داليا البحيري، الانسحاب والبحث عن عمل آخر وخلال أقل من 24 ساعة تم الاستعانة بالفنانة بشرى لتكون بديلة عنها.

رانيا يوسف

داليا البحيري لم تكن أول فنانة تعتذر عن عدم مشاركة عادل إمام بطولة أحد أعماله الفنية، فالفنانة رانيا يوسف من جانبها أعلنت أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" لأنها اكتشفت أن البطولة النسائية مهمشة. مؤكدة أنها تبحث عن دور يناسب نجوميتها

غادة عادل

ورفضت الفنانة غادة عادل، من جهتها، من قبل المشاركة في فيلم "زهايمر" الذي قام الزعيم ببطولته مع عدد من الفنانين، منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق..

وارجع البعض رفض النجمة غادة عادل، وقتها إلى انشغالها بتصوير مسلسل "فرح العمدة"، واستعان المخرج رامي إمام بالفنانة نيللي كريم بديلا عنها.

إليسا

أما إليسا فجاءتها فرصة الظهور في مجال التمثيل مع عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" كضيفة شرف وذلك أثناء زيارتها لاستوديو نحاس وتقديم التحية لنجم الكوميديا عادل إمام وتهنئته على المسلسل الجديد.

وتلقت عرضاً من نجله المخرج رامي إمام بالظهور في أحد المشاهد لكنها اعتذرت عن الفكرة برمتها مؤكدة أنها لا تنوي الظهور في الدراما التفلزيونية في الوقت الحالي.

آثار الحكيم

وقبل اعتزالها الفن رفضت النجمة آثار الحكيم مشاركة مواطنها النجم عادل إمام، مجددا في أي عمل فني.

جاء ذلك عقب تصريحات عادل إمام، حول رفضه عمل ابنته أو زوجته في مجال التمثيل، وفتحت آثار الحكيم النار عليه بسبب هذه التصريحات.

وطالبت الحكيم أن يقدم عادل إمام اعتذاراً للفنانات في مصر بسبب ما اعتبرته إهانة لهن وللوسط الفني، مشيرة إلى أن مجال التمثيل صنع الزعامة والنجومية لعادل إمام.

واعتبرت آثار الحكيم أن عادل إمام لا يحترم زميلاته في العمل. كاشفة عن رفضها تقبيل عادل إمام عندما اشتركت معه في فيلم النمر والأنثى. مردفة إنها صممت أن يؤخذ مشهد التقبيل من خلال خداع تصويري دون حدوث قبلة.

"الطفلة المعجزة"

بدورها كشفت صاحبة لقب "الطفلة المعجزة" الفنانة لبلبة، عن رفضها أحد الأدوار المهمة مع الفنان عادل إمام في فيلم “عمارة يعقوبيان” لأنها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر.

لبلبة التي أثارت مشاهدها الجريئة مع عادل إمام في عدة افلام، ومنها مشاهد القبلات والاحضان على السرير، قالت إنه بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسن يوسف، كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بـ «تقبيلها واحتضانها».

وأضافت لبلبة خلال لقاءها في برنامج «باب الخلق» على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد، أن أحد الذين تقدموا لها لم يكن متذوقًا للفن، وغير مرحب بتمثيلها مع الفنان عادل إمام وقال «إزاي مراتي تتصور كده وعادل إمام بيحضنها؟».

وأشارت إلى أن العمل في الفن بيسرق العمر، وبالرغم من عدم تكوينها أسرة وعدم إنجاب أطفال وزواجها مرة واحدة فقط في حياتها، إلا أنها لم تندم إطلاقًا.

وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».

وقدمت الفنانة لبلبة مع عادل إمام، عدد من الأعمال الفنية تتجاوز الـ 11 فلما ومسلسلا، أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه».