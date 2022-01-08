شاهد .. شمس الكويتية تفجر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو فاضح مع شخصية سعودية .. (البسلك احمر وأشبع رغباتك)

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تفجر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو فاضح مع شخصية سعودية .. (البسلك احمر وأشبع رغباتك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدل واسع أثارته الفنانة شمس الكويتية بعد ظهورها في بث مباشر مع المدوّن الملّقب.

بـ"أبو جركل"، وتلفظها بكلمات ايحائية وصفها المتابعون بالمخجلة، إذ قالت له خلال حوارها معه: "أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر"، ليرد المدون: "ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".

ثم تابعت شمس كلامها بأنها لن ترقص له مباشرة بل سترسل مقاطع مصوّرة لها، فرفض ابو جركل ذلك، لترد شمس: "ولله أنك نصاب.

وانهالت التعليقات على الفيدي والجريئ لشمس الكويتية واتهمها البعض بالاباحية وتجاوزي الخطوط الحمراء، وأنها لم متحترم عادات المجتمع الخليجي الذي تنتمي له، وطالبها البعض بالتركيز على الفن الراقي والابتعاد عن اثارة الجدل لتصدر الترند بطريقة فاضحة.

يذكر ان شمس الكويتية قد ردت في وقت سابق على احد المتابعين وصفها بالعجوز وقاتلت: "أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك"، مؤكدة أن الرجال ينهالون عليها حتى من الكواكب والفضاء الخارجي، وأن طلبات الزواج التي تصلها بأعداد هائلة، وتعليقها أثار سخرية عدد من المتابعين بينما دافع عنها البعض الأخر مؤكدين أن هذه الكلمة تزعج السيدات كثيراً ومن حقها الرد بهذه الطريقة.