شاهد .. ظهور مفاجئ صدم جميع جمهور الفنان ..عادل إمام ..بعد شائعة وفاته التي تصدرت التريند .. اتفرج كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر؟

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ صدم جميع جمهور الفنان ..عادل إمام ..بعد شائعة وفاته التي تصدرت التريند .. اتفرج كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

حاصرت أقاويل عدة وشائعات الفنان المصري عادل إمام ومسلسله الجديد فلانتينو الذي غادر سباق العرض في شهر رمضان الماضي، وتوقف تصويره لأشهر.



قبل أن يعود الزعيم كما يلقبه جمهوره في الوطن العربي ويحسم الأمر، من خلال استئناف تصوير المسلسل من جديد يوم الثلاثاء من أجل إنجاز ما تبقى من مشاهد.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد هشام تحسين المشارك في إنتاج المسلسل إلى جوار رامي إمام، أن العمل تم استئناف تصويره بالفعل على أن يتم الانتهاء من المشاهد المتبقية خلال العام الجاري.



وأشار إلى كون المسلسل سيتم تسليمه بنهاية شهر ديسمبر المقبل، إلا أنه سيعرض عبر الفضائيات في شهر رمضان من العام المقبل، حيث تم الاتفاق مع مجموعة إعلام المصريين داخل مصر، على أن يتم بيع المسلسل لإحدى القنوات في منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.



وأوضح المنتج أن المسلسل الذي كتبه أيمن بهجت قمر ويتولى إخراجه رامي إمام، تم الانتهاء من تصوير ما يقرب من 40% من مشاهده، وسيتم استكمال المشاهد المتبقية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وشكل غياب عادل إمام عن الشاشة في شهر رمضان الماضي صدمة للجميع، خاصة أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ عام 2012 حينما قدم مسلسل "فرقة ناجي عطالله"

، ومن وقتها بات مسلسل عادل إمام عنصرا رئيسيا في دراما رمضان، قبل أن يفاجئ الجميع بغيابه الموسم الماضي بسبب ضيق الوقت.