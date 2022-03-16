شاهد .. أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. ابنة شقيق كاظم الساهر تشعل الأنترنت بجمالها الخيالي والشديد بأول أظهور لها !! (صور)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. ابنة شقيق كاظم الساهر تشعل الأنترنت بجمالها الخيالي والشديد بأول أظهور لها !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

من الواضح ان ندى تتمتع بجمال أوروبي واضح الملامح بسبب لون عينيها الخضراتين، وبشرتها البيضاء وشعرها الفاتح اللون.

كما تتميز ندى بجسد رشيق وبساطة ونعومة في الإطلالات، حتى في المكياج تعتمد على الآيلاينر المذنب وبعض الماسكرا وأحمر الشفاه.

وتبدو ندى عارضة أزياء بسبب رشاقة جسمها وإطلالاتها التي تبرز مفاتنها وجمالها.

وتنشر ندى غالباً صوراً برفقة عمها كاظم وتعلق عليها بإفتخار عنه، حيث تتواجد برفقته في حياته العائلية الخاصة وهي مقربة منه.