شاهد .. اختفى قبل 21 سنة.. ظهور حمودة عشيق النجمة منة شلبي في فيلم "الساحر" والصدمة في مهنته الحالية وكيف أصبح !! (صورة)

انت الان تتابع خبر اختفى قبل 21 سنة.. ظهور حمودة عشيق النجمة منة شلبي في فيلم "الساحر" والصدمة في مهنته الحالية وكيف أصبح !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/17 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل، صورًا حديثة للفنان سري النجار، الذي شارك النجمة منة شلبي في مسلسل ”الساحر“ واختفى بعدها عن الساحة الفنية.

وظهر سري النجار بإطلالة مختلفة حيث تغير شكله تماماً بعد هجرته للسويد وابتعاده عن مجال التمثيل.

وكان النجار قد جسّد دور ”حمودة“ الذي كان يحب منة شلبي في الفيلم الذي تم إنتاجه قبل 21 عامًا، وتحديدًا في عام 2001، بطولة محمود عبد العزيز، وسلوى النجار.

وكان الممثل وقتها من الوجوه الفنية الجديدة، وحظي دوره بتفاعل واسع بين الجمهور، لكنه احتفى عن الأنظار، حتى عادت صوره للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بشكل مختلف في الساعات القليلة الماضية.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن سري الذي يبلغ من العمر حاليًا 46 عامًا، يعيش في مدينة ستوكهولم بالسويد، وتزوج من فتاة سويدية، وأنجب منها ابنته الوحيدة، وابتعد عن الفن تمامًا، حيث يدير عملًا خاصًا، وقد ظهر في عدة صور بملامح مختلفة تمامًا عما عرفه به الجمهور.

وكان الممثل قد ظهر في أكثر من عمل بنهاية التسعينيات، وبداية الألفية الجديدة، في أداء أدوار الشر والبلطجة.

وبدأ سري النجار علاقته بالسينما، من خلال مكتشفه المخرج الراحل أسامة فوزي، في فيلم ”جنة الشياطين“ عام 1999، من خلال شخصية عادل، مع الفنان محمود حميدة، ولبلبة.

وكان أسامة فوزي، قد شاهده على أحد المسارح وهو يقدم عرضًا مسرحيا، واختاره من بين ألف شخص مرشح وقتها.

وقال النجار، إن ”جنة الشياطين“ كان أول تجربة له، وساعده أسامة فوزى كثيرًا، لأنه لم يكن يجيد قراءة اللغة العربية، وكانت أغلب العروض التي يقدمها في الجامعة الأمريكية، فعمل معه على الشخصية التي لعبها في الفيلم بصحبة عمرو واكد، وصلاح فهمي، وكارولين خليل، وبدأت البروفات في مكتب المخرج بوسط القاهرة.

كما يعتبر أن محمود حميدة، هو الأب الروحي، وأول فنان يقف أمامه سينمائيًا في فيلم من إنتاجه، حيث تحمس له كثيرًا، وقال سري: ”أنا مدين بالفضل للراحل أسامة فوزي، لأنه اكتشفني وعلمني وأعترف أنني محظوظ بعملي في السينما مع علامات مثل الراحل أسامة فوزي، ويسرى نصر الله، والمخرج الراحل أيضًا رضوان الكاشف في فيلم الساحر، ثم المخرج سمير سيف“.

سبب ابتعاد سري النجار عن السينما

قال الفنان سري النجار النصيب وحده هو سبب ابتعاده عن الفن، حيث تعرف على زوجته، وعاشا قصة حب، وقرر بعدها السفر معها، وأنجبا أبنتهما الوحيدة ” صفية “، وتنقل بين فنزويلا والسويد إلي أن استقرت حياتهما في السويد تماما.