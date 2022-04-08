شاهد .. لن تصدق كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. مبالغ فلكية ستصدمك !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في ’’رامز موفي ستار‘‘.. مبالغ فلكية ستصدمك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنانة رانيا يوسف قائلًا: "أيقونة الإغراء ونجمة البطانة اللي مسيطانا، معانا رانيا يوسف".

وعلق الفنان رامز جلال على ملابس الفنانة صابرين: "الحاجة الوحيدة الحشمة اللي لابساها رانيا يوسف هي الجزمة"

وحمل فاندام صورة رانيا بالبطانة، وبالغ في التغزل بها، قبل أن يطلب رقمها نمن رامز جلال والذي رفض ذلك بطريقة ساخرة وطلب منه التوقف عن ذلك.

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصغوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصغور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام افي التلثاني على التوالي.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم اغلفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عزلائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنانة رانيا يوسف تقاضت 30 ألف دولار في الحلقة وهو اكثر مما حصلت عليه الفنانة هنا الزاهد حيثُ اشارت المصادر نفسها انها تقاضت 25 الف دولار مقابل ظهورها في رامز موفي ستار.