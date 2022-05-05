شاهد .. لن تصدق كيف كان رد محمود المهدي على العقوبات الصادرة عليه.. اتهام اخر يضاف الى سلسلة الإتهامات!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف كان رد محمود المهدي على العقوبات الصادرة عليه.. اتهام اخر يضاف الى سلسلة الإتهامات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/05 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تفاجا المتابعون بالقرار الأخير الذي اتّخذ بحقّ محمود المهدي زوج الممثلة المصرية منة عرفة بعد إساءته للفنانات المصريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث جاء رد محمود المهدي على القرار قائلاً "قفلولي الفيس والتيك توك وبيحاول يقفلو انستجرام علشان قولت كلمة الحق واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف".

وفي وقت سابق أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وصول رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على شكوى نقيب الممثلين، بخصوص محمود المهدى زوج الفنان منة عرفة، بسبب إساءته المتواصلة للفنانات والطعن في أعراضهن، وبالفعل استجاب الأعلى لتنظيم الإعلام للشكوى، وقرر إغلاق حسابى المهدى على موقعى فيس بوك وانستجرام.

وأضاف الخطاب: “يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر فى جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدى على فيس بوك وانستجرام، وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدى منشورات تمثل سباً وقذفاً وترصداً بالشاكلين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه”. سباً وقذفاً وترصداً بالشاكلين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه”.