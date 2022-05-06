شاهد .. بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار.. أنكشاف السبب المخفي وراء رفض درة تقبيل فان دام بعد أن تقدم ليقبلها دون ذرة خجل !

انت الان تتابع خبر بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار.. أنكشاف السبب المخفي وراء رفض درة تقبيل فان دام بعد أن تقدم ليقبلها دون ذرة خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/07 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة درة ضحية الحلقة الـ16 من رامز موفي ستار في شهر رمضان الفائت، وكانت حلقة مليئة بالإثارة والمتعة.

وعندما التقت الفنانة درة بالنجم العالمي فان دام، تقدم ليقبلها ولكنها رفضت تقبيله بسبب كورونا ليعلق رامز جلال قائلا: “ كورونا وأنا متجوزة مش عايزة اتطلق”،وعلق رامز على تحدث فان بالفرنسية قائلا: “أنا واخد فلوس حلوة في البرنامج ده عشان أخدعك”.

وبعدها قامت الفنانة درة بإغلاق باب الكرافان على المصورين ليعلق رامز قائلا: “قفلت الباب على المصورين العيال هتتخنق جوا”، وقال رامز أثناء تعريفه لفان بدرة: “زوجة تانية إيه لأ انت هتبوظ الدنيا روح حط ميك أب”.

الجدير ذكره أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وقد لاقى البرنامج استحسان الجماهير بعد عرض جميع حلقاته في شهر رمضان.