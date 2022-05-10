شاهد .. رامز جلال وشقيقه ياسر يصدما الجمهور بعمرهما الحقيقي لأول مرة .. لن تصدق أنهما في هذا السن الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر رامز جلال وشقيقه ياسر يصدما الجمهور بعمرهما الحقيقي لأول مرة .. لن تصدق أنهما في هذا السن الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/10 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

رامز جلال ممثل مصري من مواليد 1973، (49) عاماً، وبدأ التمثيل أثناء دراسته فشارك بعدة مسرحيات منها مسرحية جوز ولوز بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، سعاد نصر، حسن حسني ومن إخراج هاني مطاوع عام 1993.

وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1995 مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عـفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب، كانوا نفس دفعة رامز من المعهد.

الفنان ياسر جلال ، شقيق رامز جلال ولد فيعام 1969 (52 )عام ودرس فيها في مدرسة قصر الطفل الابتدائية ثم استكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1990.

التحق بعد ذلك بالجيش ليؤدي مدته العسكرية ثم عاد إلى السينما والتليفزيون، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج البريطانية، قدم العديد من الأعمال الفنية والتي من أهمها مسلسل “ظل الرئيس”، مسلسل “رحيم”، تزوج من هبة عبد المنعم وهي سيدة من خارج الوسط الفني ورزق منها بابنه جلال وابنته قدرية.