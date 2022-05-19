شاهد .. هيفاء وهبي تتجاوز الحدود وتفتح أقدامها بأقوى مشهد خادش على وجة الأرض !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتجاوز الحدود وتفتح أقدامها بأقوى مشهد خادش على وجة الأرض !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة مجموعة صور مميزة للغاية، أشعلت فيها مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت هيفا وهبي من غرفة نومها، وهي ترتدي ملابس نوم باللون الزهري من قماش الستان، مؤلفة من سروال وقميص، وتجلس على السرير، إلى جانبها Ipad وتمسك هاتفها المحمول.



هيفا وهبي تركت شعرها منسدل على كتفها بأسلوب طبيعي، وطبقت ماكياج ناعم للغاية، يليق بأجواء جلسة التصوير، كما اكتفت بالتعليق على المنشور برمز قلب باللون الزهري.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صور هيفا وهبي، وتغزلوا بجمالها الدائم.