شاهد .. خبر مُحزن.. إعتزال النجمة الكبيرة ’’عبلة كامل‘‘ التمثيل يقلق كُل محبيها !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر خبر مُحزن.. إعتزال النجمة الكبيرة ’’عبلة كامل‘‘ التمثيل يقلق كُل محبيها !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إعتزال الممثلة المصرية ​عبلة كامل​ة.



حيث تم تداول مقاطع فيديو من لقاءعبلة كامل مع الإعلامى عماد أديب، والذي أجرى معها اللقاء في فترة تألقها في نهاية التسعينيات أي قبل أكثر من 25 عاما.



عقب انتشار شائعة اعتزال عبلة كامل ، ظهر طايقها الممثل ​أحمد كمال​، ونفى كافة الأنباء والشائعات التي ظهرت في الساعات الأخيرة المتعلقة باعتزالها، مؤكدا أن القرار في يدها وهي من تقرر الاستمرار أو الاعتزال مؤكداً أنه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.