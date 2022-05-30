شاهد .. سألوا النجمة هنا الزاهد بتحبي زوجة زوجك السابقة منة حسين فهمي.. فصدمت الكل بالإجابة الغير متوقعة !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة هنا الزاهد بتحبي زوجة زوجك السابقة منة حسين فهمي.. فصدمت الكل بالإجابة الغير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/30 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

واصلت الفنانة هنا الزاهد مع جمهورها في جلسة أسئلة وأجوبة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام.

وكانت إجابات هنا الزاهد مختلفة، قربت الجمهور منها ليتعرفوا عليها بشكل أكبر، وفيما يلي نستعرض أبرز إجابات هنا الزاهد على أسئلة جمهورها:

وعندنا سألها بتحبي منة حسين فهمي؟ قالت هنا الزاهد: "قابلتها مرة واحدة في حياتي وكانت جميلة أوي ولذيذة وعلطول بقينا أصحاب وعملنا فولو لبعض وكانت دايما بتسأل على مامتي وهي عيانة.

وعن جزء تاني من "أنا وهي"، أوضحت: "كان هيبقى فيه بس فكرنا وقلنا كفاية نجاح الجزء الأول وأنتوا حبيتوهم واتبسطوا مش عايزين نعمل حاجة تبقى أقل من الجزء الأول ودايما الجزء الثاني من أي حاجة مش بتبقى بنفس قوة الجزء الأول باستثناء مسلسل "الكبير" و"اللعبة".

على جانب آخر، انتهت هنا الزاهد من تصوير فيلم "بحبك" مع الفنان تامر حسني والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.