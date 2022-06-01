شاهد .. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بما فعله والد مشهورة السناب ’’رهف القحطاني‘‘ عقب ارتدائها مايوه خادش في المالديف ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بما فعله والد مشهورة السناب ’’رهف القحطاني‘‘ عقب ارتدائها مايوه خادش في المالديف ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/01 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

صُدم المتابعو بردة فعل والد شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطاني، وذلك بعد أن عرف أنها ارتدت مايوه جريء وفاضح جدًّا.

في التفاصيل، شاركت القحطاني نظرة والدها ودعمه لها، بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص في سناب شات، ظهرت فيه بين أحضانه، وهو يشيد بصفاتها وسِماتها ويمسد شعرها.

وسألت رهف والدها خلال المقطع: ”إيش تعبيرك عني في كلمتين؟“، ليجيبها على الفور:“ أنتِ الغالية.. أنتِ الحلوة.. أنتِ العاقلة..“، مما رسم ملامح السعادة الغامرة على وجهها.

ولم يخلُ مقطع الفيديو المتداول من الانتقادات، حيث وجه العديد من المغردين اتهامات لوالد رهف بأنه يسمح لها بكل شيء مقابل المال.