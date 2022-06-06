شاهد .. أخيراً.. أنكشاف فارق العمر بين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. رقم لا يُصدق وسيصيبك بالصدمة !

انت الان تتابع خبر أخيراً.. أنكشاف فارق العمر بين عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.. رقم لا يُصدق وسيصيبك بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

يعد الإعلامى عمرو أديب، وزوجتة الإعلامية لميس الحديدى، من أشهر الاعلاميين في مصر والوطن العربي.

وتعتبر قصة زواج "لميس" و"أديب" من بعضهما واحدة من أنجح قصص الزواج بين الإعلاميين على مدار العقد الماضى.

وتسائل الكثيرون عن فارق العمر بين الثنائى، حيث كشف أديب فى وقت سابق عن فارق العمر بينه وبين زوجته لميس الحديدي.

وقال أديب أن فارق العمر لا يتجاوز 6 سنوات أذا يبلغ عمرة 58 عاماً فيما تبلغ لميس 52 عاماً وهو ما يجهله الكثير.