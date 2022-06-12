شاهد .. الكاميرا تدخل ’’قصر الأحلام‘‘ الذي يعيش فيه راغب علامة حياة الملوك !! .. ستنصدم من شدة الفخامة (فيديو)

انت الان تتابع خبر الكاميرا تدخل ’’قصر الأحلام‘‘ الذي يعيش فيه راغب علامة حياة الملوك !! .. ستنصدم من شدة الفخامة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

يحتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاده في 7 حزيران يونيو من كل عام، حيث ولد راغب بمنزل جده لأبيه ببلدة الغبيري ببيروت 7 يونيو عام 1962م، ولديه ولدين خالد ولؤي.

وبهذه المناسبة سوف نأخذك في جولة داخل منزل السوبر ستار راغب علامة وذلك من خلال الصور الخاصة به وبأولاده على موقع التواصل الأجتماعي " إنستجرام" لتتعرف على ديكوراتها الفخمة والراقية .

يقع منزل راغب علامة في وسط بيروت، وهو المكان الذي يقيم به عدد كبيرمن الفنانين والشخصيات الهامة بلبنان، ويتألف من طابقين ويجمع بين الطابع الكلاسيكي والمودرن في الديكور.



الحديقة

لاحظ من خلال الصور ان منزل راغب علامة يضم حديقة خلابة مليئة بالأشجار خاصة النخيل والتي تضفي الظل والجاذبية في أرجاء الحديقة؛ وهو المكان الذي يقضي فيه راغب الكثير من الوقت مع زوجته وأولاده؛ وتضم الحديقة منطقة جلوس تحتوي على كنبة وعدد من الكراسي .



كما يحتوي المنزل على تراس كبير يطل على الحديقة، والذي اشبه بجيم منزلي يضم عدد من المعدات الرياضية والتي ظهر الفنان في أكثر من فيديو وهو يمارس فيه الرياضة سواء مع ابنه خالد أو زوجته جيهان، ويتمتع المكان بإطلالته المميزة على الحديقة مما يتناسب مع النشاط المبذول أثناء التدريبات، والتمتع بالطبيعة الساحرة.



غرفة المعيشة



عمل الفنان راغب علامة على الدمج بين الألوان عند تصميم ديكور منزله، وخاصة في غرفة المعيشة وهي أكثر الغرف التي تقضي بها الأسرة أغلب أوقاتها، حيث تتكون الغرفة من أكثر من جزء؛ سيطر اللون الأبيض على الجدران، كما ضمت الغرفة أكثر من طقم من الأرائك تنوعت ألوانه بين الرمادي الفاتح، البيج والبني المحمر.



كما زينت الغرفة بستائر بيج لامعة وعدد من الطاولات الرخامية البيضاء الفخمة، كما افترشت الأرض ببورسلين بيج أنيق؛ وقد تم دمج كل هذه الألوان لتمثل لوحة فنية مكتملة الأركان وتضفي حالة من البهجة النابعة من شخصية الفنان على الغرفة.

كما ضمت أيضا الغرفة شرفة كبيرة تطل على التراس لمزيد من الاسترخاء والراحة والاستمتاع أثناء الجلوس بها