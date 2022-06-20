أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 134 خرقا للهدنة الإنسانية

قوى العدوان ترتكب 134 خرقا للهدنة الإنسانيةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 134 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 10 غارات للطيران الاستطلاعي على مديرية الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى إلى إصابة شخصين، و31 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، لحج وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والأحطوب والبرح والأربعين والكدحة بمحافظة تعز، والفاخر بمحافظة الضالع، ونفذوا عمليتي تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الأحطوب بتعز وكرش بمحافظة لحج، بالإضافة إلى رصد تعزيزات عسكرية للمرتزقة في جبهة الأحطوب.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بثمانية صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في ملعاء والبلق الشرقي والحجيلي بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 22 خرقاً بقصف مدفعي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء وصرواح والزور بمحافظة مأرب، والأحطوب بمحافظة تعز، والمزرق وحيران وغرب حرض بمحافظة حجة، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، وكرش بمحافظة لحج، والفخيذة والعمود بوادي جارة في جيزان.

وذكر المصدر أنه تم رصد 65 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، لحج وجبهات الحدود.