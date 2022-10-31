اتفرج- انت الان تتابع خبر من قدام مراتيها .. اتفرج منة فضالي دلعت الشباب بهذا الظهور الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها أمام المرآة ، مرتدية تي شيرت من اللون الأوف وايت قصير الأكمام وتنبسم بطريقة جذابة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

وعلقت على الصور قائلة هناك فتيات بدون حبيب ، ابتسامتهم لا تغيب عن وجوههم وعيونهم لا تدمع الا ضحكًا ، مخطئه كل فتاه تظن ان السعاده رجل #نزار_قباني

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.