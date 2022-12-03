نميمة الفن: القشطة منى فاروق جننت الشباب بهذا الفيديو الجرئ من دبي: اتفرج من غير العيال

فنون - كتب سعد محمود في السبت 03 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - قامت الفنانة الشابة منى فاروق، بنشر فيديو جديد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وهذا الفيديو من دبي واشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

حيث قامت النجمة الشابة منى فاروق، بنشر مقطع الفيديو اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر سبتمبر 2022، عبرحسابها الرسمي على موقع انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهرت الفنانة منى فاروق في مقطع الفيديو وهي تكسر الأطباق في أحد المطاعم خلال تواجدها في دبي مما آثار ذلك ضجة واسعة على السوشيال ميديا.

وكانت حلت الفنانة مني فاروق ضيفة على محركات البحث وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعدما نشرت فيديو جديد لها موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وجاء فيديو مني فاروق الجديد عبر خاصية الستورى، يجمعها بعدد من الأصدقاء، ومن بينهم عمر فوزى، ابن الفنانة وفاء عامر، وكانت ترتدي كاش مايوه يتميز باللون الأسود المكشوف.

الغريب في الأمر أن نجل الفنان وفاء عامر قام بنشر نفس الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” عبر خاصية الستورى.