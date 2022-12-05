أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 37 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 37 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و3 خروقات بقصف مدفعي، و27 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.