أخبار اليمن : مركز الألغام: مخلفات العدوان خطر يهدد آلاف اليمنيين

مركز الألغام: مخلفات العدوان خطر يهدد آلاف اليمنيين
أفاد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بأن الآلاف في المحافظات اليمنية الملوثة بمخلفات العدوان لا يزالون معرضون للقتل والإعاقة الدائمة جراء إنتشار القنابل العنقودية بشكل مفرط بفعل الغارات الجوية، وتحتاج إلى إهتمام ودعم دولي للقيام بتطهير المناطق لإنقاذ حياة المدنيين.
وأوضح المركز في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن اليمن تعاني من تلوث مساحات واسعة بمخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية وسينعكس ذلك على حياة السكان وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتكون موجعة وفادحة، مؤكداً أن مخاطرها وتهديداتها المختلفة ستستمر لعشرات السنين.
وأشار المركز إلى أن العدوان استخدم في اليمن انواع مختلفة من الصواريخ والذخائر وبشكل مفرط وهو ما شكل لليمنيين شبح قاتل وخطر قائم يقضُّ مضاجع اليمنيين في القرى والمدن وتتربص بالأطفال والنساء لتحرمهم من حق الحياة.
وذكر المركز أن تحالف العدوان ما يزال يمنع دخول الأجهزة الكاشفة للألغام رغم إنها معدات إنسانية وتستخدم في تنفيذ الأعمال الإنسانية بتطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، ومنع إدخالها سيضاعف أعداد الضحايا خصوصاً من الأطفال والنساء.
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