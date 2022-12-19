أخبار اليمن : إلغاء الطابور الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي

إلغاء الطابور الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء طابور الصباح في كافة المدارس الواقعة في المحافظات المتأثرة بموجة البرد القارس، واستثناء مدارس المناطق الساحلية والصحراوية ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء.
وأكد وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو، أنه تم إصدار تعميم بهذا الخصوص، على أن تبدأ الحصة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً، استجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد حول موجة البرد القارس وخاصة أثناء ساعات الصباح، حرصاً من الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات.
وأهاب بمكاتب التربية بالمحافظات المعنية إلزام كافة المدارس الحكومية والأهلية بالتعميم، مع وضع الترتيبات اللازمة للمدارس التي تعمل فترتين بتأخير بدء الدراسة في الفترة المسائية لضمان الاستمرار في الخطة الدراسية.
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