أخبار اليمن : ماذا قال مبابي لزملائه بين شوطي نهائي كأس العالم ؟

ماذا قال مبابي لزملائه بين شوطي نهائي كأس العالم ؟لعب نجم منتخب فرنسا كيليان دورا كبيرا في عودة الديوك خلال مواجهة الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متفوقا بهدفين دون رد، قبل أن يحرز مبابي ثنائية في الدقائق الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة.

وامتدت الإثارة للشوطين الإضافيين، حين سجل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 109، ثم تعادل مبابي (3-3) من ركلة جزاء في الدقيقة 117، قبل أن يحسم رفاق ميسي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وكشفت قناة TF1 الفرنسية عن كلمات مبابي لزملائه داخل غرفة الملابس بملعب لوسيل بين شوطي المباراة النهائية.

وقال كيليان لزملائه: "لا يمكن أن نكون أسوأ من ذلك، يجب أن نعود إلى الملعب، ونتجاوز هذه البداية الصعبة".

كما أكد مهاجم بي إس جي لزملائه: "لقد استقبلنا هدفين، لكن يمكننا العودة، اللعنة يا شباب، هذه مناسبة تأتي كل 4 سنوات".

ورفع الهاتريك الذي سجله مبابي في المباراة النهائية، رصيده إلى 8 أهداف، في مونديال قطر 2022، حيث انتزع جائزة الهداف: الحذاء الذهبي.

• موقع كوورة

