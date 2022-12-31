أخبار اليمن : حملة ميدانية تستهدف وكالات السفر المخالفة بأمانة العاصمة

حملة ميدانية تستهدف وكالات السفر المخالفة بأمانة العاصمةنفذت هيئة الطيران المدني والارصاد، اليوم، نزولا ميدانيًا على وكالات السفر والسياحة بصنعاء للتأكد من مدى التزام وكالات السفر بالضوابط والإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق الوكالات المخالفة والتي لا ينطبق عليها شروط فتح وكالات السفر.

وذكر مدير عام النقل الجوي بالهيئة، الدكتور مازن غانم، أن النزول الميداني استهدف وكالات السفر العاملة في أمانة العاصمة كمرحلة أولى يليها بقية المحافظات وفقاً لما هو مخطط له بهدف تحسين سوق وكالات السفر وتقييم الوكالات ومدى التزامها بالضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة أعمالها.

وقال: "عقب هذا النزول سيتم إغلاق كافة الوكالات غير المرخصة من الهيئة، والمخالفة لقوانين الطيران المدني والتي لا ينطبق عليها شروط ممارسة هذا النشاط".

وأفاد غانم أن هذا النزول يهدف لحماية جمهور المسافرين وشركات الطيران من الوكالات التي تعمل بشكل غير قانوني.

وطالب المواطنين عدم التعامل مع أي وكالة ليس لديها ترخيص مزاولة عمل من الهيئة، وذلك من خلال التأكد من الترخيص البارز أمامه داخل الوكالة.

كما طالب مدير عام النقل الجوي، المواطنين في حالة تعرضهم لأي عملية احتيال أو تلاعب من قبل أي وكالة سفر التوجه مباشرةً إلى الهيئة أو التواصل عبر موقعها الرسمي http://airtransport.gov.ye/ar/ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الوكالات، مشيرا إلى أن الهيئة قد منحت الوكالات ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها.

