أخبار اليمن : صنعاء: إتلاف شحنة شراب صناعي مخالف للمواصفات

صنعاء: إتلاف شحنة شراب صناعي مخالف للمواصفاتأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ،اليوم، شحنة مسحوق شراب صناعي متعدد النكهات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم، انه تم اتلاف الشحنة المكونة من ألف و٩٢٠ كرتون من مسحوق شراب صناعي متعدد النكهات في مر كز رقابة صنعاء بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث انتهاء فترة الصلاحية.

ولفت البلاغ إلى أن الاتلاف تم وفقا للإجراءات القانونية في إطار مهام الهيئة وجهودها في حماية صحة وسلامة المستهلك.

ودعت الهيئة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة ومعايير النقل والتخزين.

وأكد البلاغ أن الهيئة وكافة منتسبيها يعملون على تشديد الرقابة على السلع والبضائع في المنافذ ومراكز الرقابة ومن خلال النزول الميداني إلى المستودعات والمحلات التجارية للتأكد من صلاحيتها ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة .

