أخبار اليمن : مركز الأرصاد يتوقع طقساً بارداً وأمطار متفرقة

مركز الأرصاد يتوقع طقساً بارداً وأمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، إب ومرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى احتمال تكوّن ضباب وشابورة مائية على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، تعز، إب، الضالع وأبين.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة على المرتفعات الشمالية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المقابلة لها.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل اقصى سرعة لها30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 4، عمران : 5.4، صنعاء : 6.4، السدة : 7.8.

وحث المركز المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها، على أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

